Полиция Швейцарии применила резиновые пули во время климатической акции в Базеле Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Для сдерживания участников несанкционированной климатической акции с участием 400 человек в швейцарском Базель-Штадте, правоохранительные органы применили резиновые пули. Об этом сказано в сообщении полиции, распространенном в воскресенье, 12 февраля, где также сообщается, что в ходе беспорядков пострадали трое полицейских.

«Около 400 человек собрались на несанкционированную демонстрацию… После предупреждения полиции… осталось около 200 демонстрантов в масках, которые активно стремились к конфронтации с полицией. Имели место насилие и порча имущества», - сказано в сообщении правоохранителей.

Как уточняется, протесты состоялись в минувшую субботу, 11 февраля. В заявлении говорится о том, что правоохранители пытались наладить диалог с протестующими, однако это было безуспешно и демонстранты проигнорировали просьбы по проведению переговоров.

В сообщении также сказано, что участники акции вели себя агрессивно, бросая в полицейских бутылки, пиротехнику, пакеты с краской и камни. «Полиции … пришлось применить резиновые пули, вещества раздражающего действия и перцовые баллончики … Две сотрудницы полиции и один полицейский получили ранения в результате взрыва пиротехники», - говорится в заявлении.

Полиция также отметила, что участники акции забросали пакетами с краской несколько зданий, что повлекло материальный ущерб. Его размер не указывается.

Напомним, во вторник, 7 февраля, беспорядки начались на акции протеста против пенсионной реформы во Франции. Протестующие стали крушить витрины и жечь мусорные баки в Париже.