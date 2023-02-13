Страны ЕС потратили 800 млрд евро на преодоление энергокризиса с 2021 года

Лидером по тратам на преодоление энергокризиса стала Германия Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Страны-участницы Европейского союза с 2021 года выделили на преодоление энергетического кризиса порядка 800 млрд евро. Такие данные привел бельгийский институт "Брейгель" в понедельник, 13 февраля 2023 года.

В публикации указывается, что 681 млрд евро направлен в виде субсидий домохозяйствам и компаниям, чтобы они могли покрыть расходы на электроэнергию.

Лидером по этому показателю стала Германия, которая направила для этой цели 268 млрд евро. Свыше 100 млрд евро выделила и Британия (103 млрд).

Напомним, министр финансов США Джанет Йеллен предрекла Европе тяжелую зиму из-за цен на энергоносители. Воздействие на американскую экономику при этом не будет значительным, отметила она.

Также ранее глава компании Shell предупредил Европу о тяжелой зиме из-за высоких цен на газ. Власти РФ намерены использовать энергетические ресурсы в качестве оружия, считает бизнесмен.