Министр финансов США Джанет Йеллен предрекла Европе тяжелую зиму из-за цен на энергоносители Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Министр финансов США Джанет Йеллен предупредила, что Европу ждёт «тяжёлая зима» из-за цен на энергоносители.

«Цены на энергию взлетели в Европе. Зима окажется для них действительно тяжёлой. Конечно, мы видим последствия, но мы не так пострадали, как они», — сказала она на конференции в Вашингтоне, организованной журналом Atlantic.

Воздействие на американскую экономику при этом не будет значительным, отметила она.

Как писал сайт KP.RU, неожиданно холодная осень вместе с еще более приближающейся зимой грозит вызвать большие потрясения в Европе. Руководство стран Старого света оказалось не готово к тому, что в XXI веке им придется столкнуться с такими угрозами как холод и голод. Самой главной опасностью для Северного полушария агентство Bloomberg называет полярный вихрь, чье нетипичное поведение может привести к тому, что нас ждет одна из самых холодных зим за последнее время.

Премьер-министр Великобритании Лиз Трасс также предрекла Соединенному Королевству тяжелую зиму. Как отметила Трасс, для преодоления кризиса, она будет продвигать использование ресурсов из Северного моря, возобновляемых источников энергии, а также атомной энергии и добычу газа методом фрекинга.