Михаил Дегтярев: «Казаки – особая каста»

В Хабаровском крае открыто 33 профильных кадетских класса. Фото: правительство Хабаровского края

Выполнение задач по развитию казачества, поставленных президентом России Владимиром Путиным и атаманом Всероссийского казачьего общества Николаем Долудой, стало главной темой встречи губернатора Хабаровского края Михаила Дегтярева с атаманом Уссурийского войскового казачьего общества Александром Агибаловым.

Совещание состоялось при участии заместителя председателя регионального правительства по инфраструктуре Романа Мирошина, который в июне прошлого года также был избран окружным атаманом Хабаровского края.

В начале встречи губернатор отметил, что органы краевой власти поддерживают возрождение казачества в регионе, создавая необходимые условия для штаба войск.

- Казачий актив находится в историческом здании на безвозмездной основе. При личном участии Романа Анатольевича Мирошина выходит газета «Приамурский казачий вестник». Краевое министерство культуры совместно с Окружным обществом возродили Амурский казачий хор, который должен стать визитной карточкой Дальнего Востока, - рассказал Михаил Дегтярев.

В 33 профильных кадетских классах, открытых по поручению губернатора, сегодня обучаются более 700 школьников. А всего знания об истории и культуре казачества получают более 1300 ребят. В настоящее время началась реализация проекта по созданию казачьего кадетского корпуса в Хабаровске, который примет детей со всего ДФО.

Войсковой атаман в ответ поблагодарил главу региона за содействие в укреплении казачества и отметил, что форпостом Дальнего Востока являются именно казаки.

- Они всегда были первооткрывателями, и эта миссия, возлагавшаяся на плечи казаков столетия назад, продолжается и сегодня. Перед нами стоят глобальные задачи, которые ставят наш президент Владимир Владимирович Путин и Всероссийский атаман Николай Долуда, и мы их обязательно выполним, - заявил Александр Агибалов.

Роль казачьего общества, по словам губернатора, остается значимой и в вопросе защиты интересов страны в ходе специальной военной операции. Казаки Бикинской столицы почти всем составом отправились на передовую в качестве добровольцев.

- Президент России подчеркивает, что казаки – особая каста, занимающая особое место в истории России. Всегда они были служивыми людьми, всегда были на боевом посту и всегда были впереди, - подытожил Михаил Дегтярев.