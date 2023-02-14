Володин заявил о возвращении в Россию свыше 60% граждан, ранее покинувших страну Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Свыше 60% российских граждан, покинувших Россию, уже вернулись обратно, продолжая трудиться на прежней работе. Такое заявление сделал спикер Государственной думы РФ Вячеслав Володин.

«У нас, кстати, за время с момента отъезда более 60% вернулось и работает вновь на тех предприятиях, где раньше были», - сказал парламентарий в ходе заседания Госдумы РФ во вторник, 14 февраля, не уточняя при этом, о каком периоде именно времени идет речь.

Кроме того, Володин заявил, что часть покинувших страну российских граждан работает за границей из-за «выноса» компаний за пределы России, что произошло на фоне санкционных ограничений. Тем не менее, по его словам, за рубежом, граждан России «начинают вербовать», а также «заставлять, убеждать» для того, чтобы те «против страны выступили».

Напомним, накануне в Госдуме РФ заявили о планах оценить предложения о возможных мерах наказания для уехавших за рубеж российских граждан, которые допускают высказывания, дискредитирующие Россию. Как писал сайт KP.RU, с этой целью была создана специальная группа.