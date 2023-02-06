В Госдуме оценят предложения о мерах наказания для выступающих против своей страны за границей россиян

В Госдуме обсудят предложения о мерах наказания дискредитирующих Россию релокантов. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В российской Госдуме намерены оценить предложения о возможных мерах наказания для уехавших за границу граждан РФ, которые допускают высказывания, дискредитирующие Российскую Федерацию. Об этом пишет «Известия» со ссылкой на председателя думского комитета по культуре Елену Ямпольскую.

По словам Ямпольской, среди поступивших от депутатов предложений не только идея о конфискации имущества. Выступающих против России релокантов предлагают лишать званий. Также предлагается запретить им распространять контент в русском сегменте интернета.

Ямпольская уточнила, что для оценки предложений в Госдуме создается экспертная группа.

Напомним, депутат Роман Худяков предложил лишить певицу Аллу Пугачеву и ее супруга их замка в деревне Грязь. По мнению политика, сам особняк и его территорию можно было бы отдать, например, под социальное учреждение. Эта инициатива понравилась россиянам, как оказалось, больше половины опрошенных поддерживают идеи национализировать имущество покинувших страну звезд.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин прокомментировал идею о конфискации имущества уехавших россиян. Подробности здесь на KP.RU.