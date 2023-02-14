Путин назвал эффективную защиту прав и свобод граждан залогом демократического развития России Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин назвал эффективность защиты прав и свобод граждан российскими судами залогом развития страны как правового демократического государства. Такое заявление глава государства сделал на совещании судей во вторник, 14 февраля.

«Важно, чтобы принятые по итогам съезда решения вели к реальным изменениям, повышали качество работы судебной системы. А значит, делали более доступной и эффективной защиту прав, свобод и законных интересов наших граждан», - заявил российский лидер, отметив, что именно в этом «залог развития» страны как правового и демократического государства.

Путин также указал на необходимость защищать права российских военнослужащих и их семей, отметив, что судьи должны рассматривать тщательно подобные вопросы.

Напомним, в конце ноября прошлого года Путин также отметил незыблемость прав и свобод российских граждан, подчеркнув, что об этом нельзя забывать.