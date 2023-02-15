Захарова назвала хамским поздравление Байдена по случаю Дня государственности Сербии Фото: пресс-служба МИД России

Поздравление президента США Джозефа Байдена в адрес сербского лидера Александара Вучича по случаю Дня государственности Сербии является хамством и попыткой неприкрытого давления на Белград, считает официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«В данном случае речь идет не просто о давлении – в отношении Сербии США избрали методику действий несколько иную. Это открытая попытка переделать страну под США. То, как, на мой взгляд, по-хамски президент США так называемо поздравил Сербию, говорит о многом», – заявила дипломат в эфире радиостанции Sputnik.

По мнению представителя российского МИД, Вашингтон намерен «перекроить» Сербию под себя с точки зрения границ. Речь идет о полном отделении Косово и публичном признании независимости края Белградом, объяснила Захарова.

Как писал сайт KP.RU, накануне Байден прислал Вучичу поздравительную телеграмму по случаю Дня независимости Сербии, предложив совместно «призвать» Москву к ответу» за события на Украине.