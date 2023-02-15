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НовостиПолитика15 февраля 2023 6:13

Захарова назвала хамским поздравление Байдена по случаю Дня государственности Сербии

Призыв надавить на Россию является попыткой США переделать Сербию под себя, заявила дипломат
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
Захарова назвала хамским поздравление Байдена по случаю Дня государственности Сербии Фото: пресс-служба МИД России

Захарова назвала хамским поздравление Байдена по случаю Дня государственности Сербии Фото: пресс-служба МИД России

Поздравление президента США Джозефа Байдена в адрес сербского лидера Александара Вучича по случаю Дня государственности Сербии является хамством и попыткой неприкрытого давления на Белград, считает официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«В данном случае речь идет не просто о давлении – в отношении Сербии США избрали методику действий несколько иную. Это открытая попытка переделать страну под США. То, как, на мой взгляд, по-хамски президент США так называемо поздравил Сербию, говорит о многом», – заявила дипломат в эфире радиостанции Sputnik.

По мнению представителя российского МИД, Вашингтон намерен «перекроить» Сербию под себя с точки зрения границ. Речь идет о полном отделении Косово и публичном признании независимости края Белградом, объяснила Захарова.

Как писал сайт KP.RU, накануне Байден прислал Вучичу поздравительную телеграмму по случаю Дня независимости Сербии, предложив совместно «призвать» Москву к ответу» за события на Украине.