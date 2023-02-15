Совфед призвал провести международное расследование подрыва "Северных потоков"

Валентина Матвиенко Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Глава международного комитета Совфеда Григорий Карасин выступил с инициативой провести независимое международное расследование подрыва "Северных потоков" с учетом сведений, приведенных в публикации американского журналиста Сеймура Херша, который заявил о причастности США к теракту.

Предложение поддержала председатель нижней палаты российского парламента Валентина Матвиенко, назвав диверсию на газопроводах "неприкрытым актом государственного терроризма".

В связи с этим Совет Федерации РФ намерен обратиться в министерство иностранных дел (МИД) России с предложением инициировать соответствующее расследование.

Как ранее писал сайт KP.RU, Сеймур Херш в расследовании пришел к выводам, что взрывчатку под газопроводы "Северный поток" и "Северный поток – 2" заложили водолазы Соединенных Штатов в ходе учений НАТО летом прошлого года.

По оценке журналиста, президент США Джо Байден принять решение взорвать газопроводы лишь спустя девять месяцев после секретных дискуссий внутри Совета национальной безопасности страны о том, как осуществить диверсии так, чтобы в них не заподозрили Вашингтон.