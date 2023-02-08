Американский журналист Херш раскрыл организатора взрывов на «Северных потоках»

Американский журналист Херш заявил, что «Северные потоки» заминировали водолазы из США Фото: REUTERS

Взрывчатку под газопроводы «Северный поток» и «Северный поток – 2» заложи ли водолазы Соединенных Штатов в ходе учений НАТО летом прошлого года, заявил американский журналист Сеймур Херш.

«В июне прошлого года водолазы ВМС США, действовавшие под прикрытием широко разрекламированных учений НАТО, известных как Baltops, заложили взрывчатку с дистанционным управлением, которая три месяца спустя уничтожила три из четырех трубопроводов «Северного потока», – написал он в статье на своем сайте.

По информации Херша, в конце сентября 2022 самолет ВМС Норвегии сбросил гидроакустический буй, который привел взрывчатку в действие. Как заявил журналист, президент США Джо Байден принять решение взорвать газопроводы лишь спустя девять месяцев после секретных дискуссий внутри Совета национальной безопасности страны о том, как осуществить диверсии так, чтобы в них не заподозрили Вашингтон.

Напомним, заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд признала, что Вашингтон вполне удовлетворен взрывами на «Северных потоках», которые вывели из строя газопроводы.

Как писал сайт KP.RU, стоимость ремонтных работ на трубопроводах «Северный поток – 1» и «Северный поток – 2» оценивается минимум в 500 миллионов долларов.