Власти Новосибирской области рекомендовали регионам использовать возможности ДОМ.РФ по финансированию инфраструктуры

На Сибирской строительной неделе прошла сессия ДОМ.РФ об инструментах развития жилищного рынка. Фото: ДОМ.РФ

В Новосибирске 15 февраля в рамках «Сибирской строительной недели» состоялась панельная сессия «Инструменты развития жилищного рынка: проектное финансирование и инфраструктурные облигации». Часть обсуждения посвятили механизму льготного кредитования проектов, которые помогают развиваться жилищной сфере, а именно — инфраструктурным облигациям. Оператором этого механизма выступает Институт развития ДОМ.РФ. В процессе обсуждения участники сессии согласились, что такая система финансирования на льготных условиях, несмотря на малые сроки на рынке — облигации появились в 2019 году — успешно функционирует.

Так в Новосибирске с помощью программы будут построены шесть школ. Причем к их строительству планировали приступить в 2022 году — как раз, когда в первом квартале рыночная кредитная ставка «улетела» за 20% годовых. Министр экономического развития Новосибирской области Лев Решетников вспоминает:

— Тут мы поняли, что инструмент, который спасет не только нас, а всю страну — это инфраструктурные облигации ДОМ.РФ. Обратились к коллегам с нашими проектами. Все одобрили. Инвестор подписал кредитные договоры. Всем, кто еще не пользовался, рекомендую (в смысле другим регионам — прим.ред.). Все работает. Финансировать можно не только социальную инфраструктуру. Но и инженерную, и транспортную. Это позволило нам привести экономику проектов в нормальное русло. Сейчас мы потенциально рассматриваем возможность финансирования новых объектов. Мы, как орган госвласти, пользуемся инструментом и видимым в нем большой потенциал, — сообщил Решетников.

Во время панельной сессии директор подразделения «Инфраструктурные облигации» ДОМ.РФ Александр Аксаков также отметил, что сейчас правительственная комиссия одобрила 35 проектов в 19 регионах по стране, которые будут финансироваться с помощью механизма.

— И сейчас у нас на рассмотрении проектов более чем на 300 млрд рублей. В портфеле уже проектов на 116 млрд рублей, планируем нарастить объем. По значительному количеству проектов уже идет финансирование, — отметил спикер.