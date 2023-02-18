Депутат Бундестага: требования Киева поставить фосфорные и кассетные бомбы – «неумные» Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Требования Киева поставить фосфорные и кассетные бомбы – неумные и ошибочные, об этом заявил член правящей партии «Зеленые» и глава комитета Бундестага по европейской политике Антон Хофрайтер.

«Украина требует всего. И это требование я считаю ошибочным», - заявил он в интервью телеканалу RTL.

Депутат подчеркнул, что такие «неумные» требования Киеву невыполнимы и связаны, по всей видимости, с проволочками в поставке танков.

По его словам, «если они там что-то требуют, это не означает, что это надо выполнять».

Как писал сайт KP.RU, 12 января 2023 года Мария Захарова заявила, что американское и другое западное оружие на Украине, также обслуживающий его иностранный военный персонал являются законными целями для ударов российских вооруженных сил.

Она пояснила, что если на Западе делают вид, что им об этом не известно, это их проблема.

27 декабря 2022 года глава МИД России Сергей Лавров заявлял, что «мы не перестаем предупреждать наших недругов на Западе об опасности взятого ими курса на эскалацию украинского кризиса».

Министр отметил, что «с тем контингентом, который они взрастили в Киеве, риск неконтролируемого развития ситуации остается весьма высоким. Важно не допустить катастрофы».

СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ:

Сможет ли Россия завершить спецоперацию до конца года (подробнее)