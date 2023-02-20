ДОМ.РФ обновил приложение для аренды жилья

Вышло обновленное приложение «ДОМ.РФ Аренда жилья» для смартфонов на базе операционной системы Android. В этой версии разработчики воплотили принципиально новые подходы к взаимодействию с клиентом: как на функциональном, так и на техническом уровне. Аналогичный релиз для платформы iOS ожидается во втором квартале 2023 года.

— Приложение — главный элемент цифрового клиентского пути в системе цивилизованного арендного жилья от ДОМ.РФ. Мы стремимся сделать процесс выбора квартиры и проживания в наших домах максимально простым и удобным, — отметила директор по развитию арендного жилья ДОМ.РФ Вероника Янушкевич.

Жильцам арендных домов ДОМ.РФ доступны более 200 услуг. Среди них круглосуточный консьерж-сервис, уборка, уход за домашними животными, доставка воды. Заказать их можно как раз через приложение. В нем же реализована оплата коммунальных услуг, арендной ставки, подбор и бронирование жилья.

В обновленном интерфейсе приложения потенциальные клиенты могут увидеть и оценить локации арендных домов ДОМ.РФ в Москве, Екатеринбурге и Воронеже. Перед этим нужно пройти регистрацию в программе, проверку номера, после чего пользователю будут доступны все услуги и функции по аренде жилья.

— Мы непрерывно стараемся расширять наш сервис и технологические возможности мобильных платформ, в первую очередь ориентируясь на потребности и удобство наших клиентов. С начала 2022 года мобильное приложение «ДОМ.РФ Аренда жилья» было скачано более 23 000 раз. Приложение трансформирует процесс аренды в новую современную цифровую форму, — сообщил заместитель управляющего директора по цифровизации и ИТ ДОМ.РФ Олег Комлик.

Также появился раздел, в котором собрана вся информация по действующим договорам арендатора, выставленным счетам и предоставленным коммунальным услугам. Упростился механизм заказа допуслуг: уборки, доставки воды, заказа пропуска и т.д.

С 2016 года ДОМ.РФ развивает рынок цивилизованной аренды жилья. В портфеле компании коммерческая, корпоративная недвижимость, а также льготное жилье для отдельных категорий граждан и арендные дома для студентов — всего 16 проектов в семи регионах России. Профинансировано строительство около 10 тысяч квартир и апартаментов общей площадью почти 0,5 млн «квадратов». Все с современной отделкой, мебелью и техникой в жилых комплексах с хорошей транспортной доступностью и развитой инфраструктурой. Планируется, что до конца 2025 года арендные проекты от ДОМ.РФ будут запущены в 15 регионах.