В центре Москвы ДОМ.РФ выставил на торги историческое здание XVII века

На торги ДОМ.РФ выставлены палаты XVII века на Якиманке, которыми до Октябрьской революции владел «колбасный король» Николай Григорьев. Фото: пресс-служба ДОМ.РФ

В районе Якиманка в центре Москвы выставлено на торги здание площадью 800,2 кв. м — раньше здесь располагались палаты усадьбы Григорьева (XVII век). В лот также входит участок 0,06 га. Здание является объектом культурного наследия федерального значения. Заявки на торги принимаются до 13 марта. Сам конкурс пройдет 17 марта. Стартовая цена - 108,38 млн рублей.

Бывшие палаты расположены по адресу: 1-й Кадашёвский переулок, 10, стр. 2. До станции метро «Третьяковская» — 450 метров. Палаты возвели во второй половины XVII века. Тогда Кадаши — историческая местность — были центром текстильного производства. Здесь действовали мануфактуры, лавки, селились купцы, которые возводили себе дома и, выражаясь современным языком, коммерческую недвижимость.

— Среди лотов, которые ДОМ.РФ реализует на торгах, есть и объекты культурного наследия. Главная задача госкорпорации в их отношении — сохранение этих памятников, возможность дать им «вторую жизнь», наполнить новым смыслом старинные стены. В Москве мы нередко работаем с подобными объектами, — отметил директор подразделения «Реализация федерального имущества» ДОМ.РФ Николай Сарокваша.

В прошлом году с торгов в столице ушли комплекс исторических зданий фармацевтической фабрики Феррейна в Басманном районе, усадьбы Поливанова в Денежном переулке и Клаповской на Гончарной улице. Новые владельцы получили объекты с определенными охранными обязательствами.

Текущий лот на протяжении истории неоднократно перестраивался. В конце XIX века зданием владел «колбасный король», купец второй гильдии Николай Григорьев. Здесь он обустроил контору фабрики «Торговый дом Н.Г. Григорьев с сыновьями» и жилой дом. После Октябрьской революции фабрика была национализирована. Здание реставрировали в 2004-2006 годах. Паспорт объекта культурного наследия и охранное обязательство получены в 2016 году.

— За последние пять лет на торгах было реализовано восемь объектов культурного наследия, шесть из них в неудовлетворительном состоянии. Сейчас на конкурс выставлено здание — образец аристократического посадского жилья, позднее ставшие главным домом купеческой усадьбы. Надеюсь, что вскоре оно обретёт нового собственника, который проведет необходимые работы по сохранению, — сказал руководитель департамента культурного наследия города Москвы Алексей Емельянов.

Победитель конкурса будет обязан провести работы по сохранению объекта, а также выполнять требования по его содержанию и использованию в порядке, которое определяет закон.