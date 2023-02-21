Reuters: каналы в Венеции почти пересохли из-за снижения уровня воды Фото: REUTERS

Уровень воды в каналах Венеции снизился из-за засухи, сообщает агентство Reuters. Этому поспособствовало сразу несколько факторов — отсутствие дождя, система высокого давления, полнолуние и морские течения.

Движение гондол, водных такси а также судов экстренных служб по некоторым из каналов оказалось невозможным.

Сообщается, что чаще Италия страдает от наводнений. Однако уже несколько месяцев в северных районах наблюдается засуха. По данным ученых и экологических групп, в Альпах выпало менее половины от обычного количества снегопадов. Объем снега в Альпах сократился на 53%

От засухи страдают и другие водные объекты — реки и озера. Водные запасы рек сократились на более 60%, отметили в природозащитной организации Legambiente.

Эксперты сообщают, что для восстановления гидробаланса нужно не менее 50 дней осадков.

Как сообщал ранее KP.RU, власти Италии видят и позитивную сторону проблему: в это время можно почистить дно осушенных природой каналов.