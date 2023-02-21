Гондолы на мели: в Венеции опять обмелели каналы

Уровень падения воды установил первый в этом году «антирекорд» в 60 сантиметров Фото: REUTERS

В последние годы климат самого известного в мире города на воде – Венеции в буквальном смысле «идет в разнос». Стихия то наступает, затапливая немногочисленные сухопутные артерии города, то отступает, обнажая дно веницианских каналов.

Но все же основной проблемой для «итальянской жемчужины» являются вовсе не наводнения, которые худо-бедно научились регулировать сложной системой дамб.

В настоящее время столица региона Венето борется с последствиями продолжающегося антициклона и засухи, которая вызывает большое беспокойство по всей северной Италии. Так, в Альпах за эту зиму не накопился достаточный снежный покров, что угрожает не просто срывом очередного лыжного сезона, а серьезными проблемами для уникальной горной экосистемы.

А в минувшее воскресенье в Венеции был зафиксирован первый в этом году «антирекорд» – уровень воды упал на 60 сантиметров. И дело тут даже не в том, что многочисленные туристы не смогут оценить красот, а гондольеры, вынужденные оставить свои суда, лишатся своего заработка.

Многие второстепенные водные артерии полностью обмелели, а на Большом канале, основной «магистрали» города, обнажились берега, и теперь перед венецианцами встала реальная проблема. Катер или лодка – зачастую единственный способ добраться куда-либо или доставить продукты. Кроме того, в период сильных отливов по городу распространяется крайне неприятный запах от илистых отложений.

Однако, как говорят синоптики и климатологи, больший вклад в нынешний рекордный отлив внесла не засуха, а антициклон, в результате которого установилось аномально высокое атмосферное давление, и полная луна. Так что в скором времени город вернется к своему привычному ритму и его гостям снова удастся насладиться романтическими прогулками по легендарным каналам, - успокаивают общественность специалисты.

В свою очередь, власти Венеции также стремятся найти позитив в сложившейся ситуации – время засухи представляет им идеальную возможность навести порядок и убрать со дна водных артерий накопившийся там мусор.