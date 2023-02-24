Салливан: США не будут решать за Украину, как закончить конфликт с Россией

Джейк Салливан в эфире телеканала CNN заявил, что США не будут навязывать свою волю Киеву Фото: REUTERS

Cоветник американского президента по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан в эфире телеканала CNN заявил, что США не будут навязывать свою волю Киеву в решении конфликта на Украине. По словам политика, решение о прекращении военных действий должны принимать сами власти Украины.

Также Салливан отметил, что в плане мирного урегулирования конфликта, предложенном Китаем, нужно акцентировать внимание на самый первый пункт. В нём говорится об уважении суверенитета государств.

Ранее сайт KP.RU приводил мнение официального представителя госдепартамента США Неда Прайса о том, что Америка не считает необходимым каким-либо образом мотивировать Украину к началу переговоров с Россией, отметив, что детали переговоров между Россией и Украиной должны определяться без вмешательства третьих сторон.

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