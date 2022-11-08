В Госдепе США заявили, что Вашингтон не добивается смены власти в России в ходе украинского конфликта

В США заявили, что Вашингтон не пытается добиться смены власти в России в ходе украинского конфликта. Фото: REUTERS

Соединенные Штаты не преследуют цели «смены власти» в России в ходе украинского конфликта. Об этом заявил в понедельник 7 ноября в ходе регулярного брифинга официальный представитель госдепартамента Нед Прайс. Трансляция брифинга велась в социальных сетях ведомства, она доступна здесь.

Прайс добавил, что Соединенные Штаты не считают необходимым каким-либо образом мотивировать Украину к началу переговоров с Россией, отметив, что «детали переговоров между Россией и Украиной должны быть определены между Россией и Украиной».

Ранее пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер прокомментировала сообщения о секретных переговорах с Москвой словами «Люди много чего утверждают». Она уточнила, что США обсуждают вопросы, не затрагивающие Украину.

Можно ли верить в желание американцев урегулировать конфликт на Украине, читайте здесь на KP.RU.

Тем временем американист Домрин заявил, что победа республиканцев на выборах в конгресс США будет «ударом под дых» Байдену.