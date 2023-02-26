Guardian: США угрожает вторжение гигантских суперсвиней из Канады

Суперсвиньи способны выживать в суровых климатических условиях, в отличие от своих домашних собратьев Фото: REUTERS

Соединенные Штаты столкнулись с угрозой вторжения огромных гибридных суперсвиней, выведенных в Канаде путем скрещивания диких кабанов и свиней. Об этом пишет обозреватель Адам Гэббат в статье для Guardian.

По его словам, новые животные были выведены еще в 80-х годах канадскими фермерами, что позволило им получать больше мяса. Часть суперсвиней сбежала в дикую природу, где успешно размножилась, утверждает автор.

"Сейчас они настолько широко распространились и столь многочисленны, что, конечно, еще в 2018 или 19 году я перестал говорить, что искоренение возможно", - утверждает Гэббат.

Журналист добавил, что животное успешно выживает в условиях экстремального холода, прорывая гигантские туннели в сугробах. По его оценке, они опасны для урожая, деревьев и даже для человека.

Как ранее писал сайт KP.RU, президент США Джозеф Байден поручил сформировать межведомственную группу для углубленного анализа феномена неопознанных летающих объектов (НЛО) после инцидентов на севере страны и в Канаде. Об этом сообщил на брифинге координатор стратегических коммуникаций в Совете нацбезопасности Джон Кирби.

По его словам, в Вашингтоне не видят оснований говорить о внеземном происхождении объектов, перехваченных над Аляской, Канадой и озером Гурон.