Белый дом: Байден поручил создать межведомственную группу по анализу феномена НЛО Фото: REUTERS

Президент США Джо Байден поручил сформировать межведомственную группу для углубленного анализа феномена неопознанных летающих объектов (НЛО) после инцидентов на севере страны и в Канаде, об этом сообщил на брифинге координатор стратегических коммуникаций в Совете нацбезопасности Джон Кирби.

«Президент… сегодня распорядился межведомственной группе изучить политические импликации обнаружения, анализа и утилизации НЛО, которые представляют риски с точки зрения безопасности», — сказал Кирби.

Кирби подчеркнул, что в Вашингтоне не видят оснований говорить о внеземном происхождении объектов, перехваченных над Аляской, Канадой и озером Гурон.

По его словам, американцы надеются понять, что они сбили на севере, после того как к обломкам пробьются поисковые группы.

Как писал сайт KP.RU, 13 февраля 2023 года Reuters сообщило, что военные США сбили объект над озером Гурон по приказу президента Байдена.

Издание отметило, что, объект был впервые обнаружен над штатом Монтана в субботу.

В статье подчеркивалось, что у США нет указаний на то, что объект мог использоваться для разведки, однако, по словам чиновника, этого нельзя исключать.

Отмечалось, что объекты, уничтоженные 10, 11 и 13 февраля, относятся к UAP (Unidentified Aerial Phenomena) - Неопознанным Воздушным Явлениям. Эта формулировка используется вместо привычного НЛО или UFO.

Как сообщали, что два «свежих» UAP скорее напоминали цилиндры и были значительно меньше по размеру, чем «китайский шар».

Один был сбит над Аляской, другой над Канадой. Еще один - недалеко от границы США и Канады. Полет объекта совпал с неполадками в работе наземных радаров над обширной территорией.

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