Bloomberg: Германии потребуется триллион долларов на устранение рисков энергокризиса до 2030 года

Германии потребуется выделить дополнительные ресурсы на устранение рисков энергетического кризиса Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Германии на устранение рисков энергетического кризиса требуется выделить свыше триллиона долларов к 2030 году. К таким выводам пришли аналитики Bloomberg.

По их оценке, уже выделенных 275 млрд долларов будет явно недостаточно, так как требуется масштабная работа по поэтапному отказу от атомных и угольных электростанций, а также поддержка инициатив населения по переходу на возобновляемые источники энергии.

Агентство также приводит слова канцлера ФРГ Олафа Шольца, который заявил, что солнечные панели нужно установить на площади, эквивалентной 43 футбольным полям, обеспечить работу 1,6 тысячи теплонасосов, а также возводить 27 наземных и четыре морских ветряных электростанций каждую неделю.

Как ранее писал сайт KP.RU, бельгийский институт "Брейгель" подсчитал, что страны-участницы Европейского союза с 2021 года выделили на преодоление энергетического кризиса порядка 800 млрд евро.

В публикации указывается, что 681 млрд евро направлен в виде субсидий домохозяйствам и компаниям, чтобы они могли покрыть расходы на электроэнергию.

Лидером по этому показателю стала Германия, которая направила для этой цели 268 млрд евро. Свыше 100 млрд евро выделила и Британия (103 млрд).