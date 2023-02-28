Один рубль социальных инвестиций создает по меньшей мере три рубля социальных благ

Роман Давыдов. Конференция издания «Ведомости». Фото: Вартан Айрапетян

Социальное предпринимательство становится все более привлекательным направлением для развития бизнеса. Этому способствуют устойчивость модели и заметное положительное влияние на жизнь общества. Об этом рассказал советник по развитию Фонда «Наше будущее» Роман Давыдов, выступая модератором стратегической сессии «Роль социальных инвестиций в обществе». Она состоялась в рамках конференции «Социальные инвестиции: ответственность бизнеса перед будущими поколениями».

На сессии представители бизнеса, фондов и отраслевых ведомств обсуждали роль социальных инвестиций в развитии общества. Стороны поделились актуальными кейсами по взаимодействию некоммерческих организаций, предпринимателей и властей. Подобные проекты стали одним из способов выявления и решения проблем: экологических, культурных и общественных. Сформировалось понимание, что успешный бизнес не только приносит дивиденды, но и оказывает положительное социальное воздействие, вовлекается в полезную для общества деятельность.

Также эксперты заключили, что социальное предпринимательство — гибкое направление. Оно оперативно реагирует на запросы местных сообществ.

- Мы постоянно отслеживаем результаты работы проектов, которые поддерживает Фонд. Социальные предприниматели под руководством наших экспертов считали возврат на социнвестиции по методу SROI. Один рубль, вложенный предпринимателями, создает от трех рублей социальных благ. Это и есть эффект преобразующего воздействия, - рассказал Роман Давыдов.