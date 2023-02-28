ДОМ.РФ: Объем электронных закладных в России превысил триллион рублей

Документы заверяют квалифицированной электронной подписью, а необходимые справки и бумаги для процедуры одобрения клиент высылает онлайн Фото: Shutterstock

Российские финансовые учреждения последние годы активно развивают цифровую ипотеку — то есть полностью дистанционную выдачу кредита. Документы заверяют квалифицированной электронной подписью, а необходимые справки и бумаги для процедуры одобрения клиент высылает онлайн.

Однако цифровизации подвержена не только это сторона сделки. При оформлении кредита не недвижимость банк принимает объект в залог. Отказаться от бумажных документов можно и в этой части сделки. Для этого при технологической и методологической поддержке ДОМ.РФ развивается рынок E-закладных (электронных). Менее чем за пять лет в России выпустили порядка 438 тысяч таких закладных по ипотеке. Эта ценная бумага подтверждает право банка на залог недвижимости и на права по кредитному договор. Она равнозначна документарной.

Действовать E-закладные начали 1 июля 2018 года. На сегодняшний день общий объем выпуска — 1,2 триллиона рублей. Такие закладные выдают по всей стране.

— На цифровой формат работы с закладными уже полностью перешли или протестировали его более 20 крупнейших банков. Прошлый год стал максимально продуктивным – объем выпущенных электронных закладных увеличился на 80% по сравнению с показателями 2021 года – до 212 тыс. закладных на 672,5 млрд рублей Тем не менее, потенциал у этого рынка очень большой, ведь пока только порядка 14% всех ипотечных кредитов выдается с электронными закладными, а их доля в общем ипотечном портфеле не превышает 5%, — рассказала на стратегической сессии «Развитие электронных закладных» управляющий директор ДОМ.РФ Светлана Некрасова.

Институт развития разрабатывает и обновляет функционала системы оборота таких ценных бумаг. Он развернут на базе Росреестра. Удалось существенно упростить процесс оформления и обслуживания электронный закладных. В то же время регистраторы, банки и депозитарии работают с бумагами в условиях максимально оперативного обмена информацией.

При этом в ДОМ.РФ отмечают, что сегодня электронные закладные неравномерно охватывают современные ипотечные продукты. Например, их почти не оформляют при выдаче кредитов на новостройки на стадии строительства. Редкость такая бумага и в сфере кредитов на возведение индивидуальных жилых домов. При этом за прошлый год на эти сегменты пришлось более 43% от общей выдачи ипотеки в стране: 31% – на квартиры в новостройках, 10% – покупка индивидуальных домов, 2% – ИЖС.

В 2023 году ситуация должна выправиться — после серии законодательных поправок. В федеральный закон внесли дополнения, которые призваны упростить процедуру внесения изменений в закладные после завершения строительства. Также созданы предпосылки для активной секьюритизации (форма привлечения финансирования путем выпуска ценных бумаг, обеспеченных активами, генерирующими стабильные денежные потоки) закладных с залогом прав по ДДУ. У участников рынка появляются новые возможности, в том числе по дистанционному оформлению e-закладных в рамках уже сформированных ипотечных портфелей.

Директор подразделения «Секьюритизация» ДОМ.РФ Елена Музыкина говорит, что сейчас каждая пятая закладная в ипотечном покрытии ИЦБ ДОМ.РФ — электронная.

— В 2022 году 60% новых выпусков были обеспечены электронными закладными. Цифровая ипотека и выдача е-закладных позволяют сократить операционные затраты банков, увеличить объем ипотечного портфеля, доступного для секьюритизации, и существенно ускорить процесс его рефинансирования для обеспечения новых выдач ипотеки, — сообщила спикер.