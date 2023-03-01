В МЧС опровергли сообщение о пожаре в районе Ейского аэропорта

МЧС и администрация региона опровергли фейки о возгорании в Ейском аэропорту. Фото: Сергей ГАПОН

Сообщения о пожаре в районе Ейского аэропорта, которые появились в сети, не соответствуют действительности. Об этом во вторник 28 февраля сообщили в ГУ МЧС Кубани.

По сообщениям пресс-службы ведомства, вызовов из аэропорта не поступало, фактов возгорания на его территории не зафиксировано.

О необходимости критически относиться к информации из неофициальных источников напомнил жителям региона глава администрации Ейска Роман Бублик.

«Соблюдайте спокойствие. Обо всем происходящем на территории Ейского района я вам всегда сообщаю ,поэтому прошу не вестись на провокации, которые распространяются в сети», - написал Бублик в Telegram, напомнив, что на территории района проводятся военно-тактические учения, о которых было объявлено заранее.

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