Подлодка «Петропавловск-Камчатский» в Японском море выполнила пуск «Калибра» по наземной цели Фото: Дмитрий РОГУЛИН/ТАСС

Российская дизель-электрическая подлодка «Петропавловск-Камчатский» выполнила стрельбу крылатой ракетой «Калибр» из Японского моря по наземной мишени в рамках боевой подготовки, об этом сообщили в отделе информационного обеспечения Тихоокеанского флота.

«Экипаж подводной лодки «Петропавловск-Камчатский» Тихоокеанского флота в Японском море в рамках плана боевой подготовки выполнил пуск из подводного положения крылатой ракеты комплекса «Калибр», - рассказали в пресс-службе.

В ведомстве уточнили, что «в расчетное время ракета «Калибр» успешно поразила назначенную цель на тактическом поле Сюркум, расположенном в Хабаровском крае, дальность стрельбы превысила тысячу километров».

Как писал сайт KP.RU, в мае 2022 года Минобороны РФ опубликовало видео с кадрами запуска крылатых ракет «Калибр» по объектам Вооруженных сил Украины.

«Экипаж фрегата Черноморского флота из акватории Черного моря выполнил залповый пуск четырьмя крылатыми ракетами «Калибр» по назначенным наземным целям», - заявили в военном ведомстве.

Напомним, дальность действия «Калибров» - 2,5 тысячи километров. Впервые их применили против боевиков в Сирии 7 октября 2015 года.

Тогда ракетный корабль «Дагестан» и малые ракетные корабли «Град Свияжск», «Великий Устюг» и «Углич» выпустили 26 крылатых ракет из Каспийского моря. И все они безупречно достигли цели.