YouTube заблокировал канал Вована и Лексуса

Пранкеры Вован и Лексус лишились запасного канала за пранк с лордом Хейгом Фото: Иван МАКЕЕВ

Youtube-канал известных пранкеров Вована и Лексуса в очередной раз заблокировали. На этот раз причиной блокировки стал пранк с бывшим министром иностранных дел Британии лордом Уильямом Хейгом. Пранкеры подметили, что чем громче звучат откровения чиновников, тем быстрее пытаются их прикрыть. Также в своем сообщении пранкеры заметили, что британская пресса пытается игнорировать факт этого разговора. "Свобода слова" в действии», — подытожили они в своем сообщении в телеграм-канале Шоу ВиЛ.

Сайт KP.RU ранее рассказывал о том, как пранкеры Вован и Лексус разыграли Джорджа Буша-младшего. Первыми зрителями разговора известных пранкеров с бывшим президентом Америки стали участники форума “Новые горизонты”. Тогда бывший президент проговорился о своем желании видеть Украину в составе НАТО и даже “отдал честь” пранкерам.

В прошлый раз канал Вована и Лексуса заблокировали за публикацию видео пранка с британским министром обороны Беном Уоллесом и главой МВД Великобритании Прити Пател.