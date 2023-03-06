Белорусский суд заочно признал Тихановскую виновной в заговоре и попытке госпереворота Фото: REUTERS

Минский городской суд рассмотрел дело в отношении экс-кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской, и признал её виновной во всех инкриминируемых преступлениях. Об этом сообщает ТАСС, со ссылкой на находящегося в зале суда корреспондента.

Сообщается, что Тихановской заочно назначено наказание в виде 15 лет в исправительной колонии общего режима. Её обвиняют в государственной измене, попытке госпереворота, заговоре с целью захвата власти, создание и руководство экстремистскими формированиями, а также в публичных призывах к преступным действиям.

Светлана Тихановская находится за пределами государственной границы Белоруссии, поэтому суд проходил в заочном формате. Интересы обвиняемой представляли адвокаты.

Ранее KP.RU сообщал о том, что Минский городской суд начал заочное рассмотрение уголовных дел в отношении Тихановской, а также других лиц, причастных к попытке свержения власти. В частности, речь идёт о Павле Латушко, Марие Мороз, Ольге Ковальковой и Сергее Дылевском.