Алаудинов заявил о взятии большого числа украинских пленных в Артемовске за последние дни Фото: REUTERS

Помощник главы Чечни, командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов заявил о взятии российской армией большого числа украинских военнопленных в Артемовске за последние дни, уточнив, что большинство пленных с Западной Украины.

«Они находятся не в лучшем состоянии, что естественно, потому что они все в таком состоянии, что дух у них не на высшем уровне, все уставшие морально и психологически», - заявил командир спецназа в эфире телеканала «Россия 1».

Алаудинов считает, на передовую в Артемовск отправляются «те силы и средства, которые не жалко» командованию Вооруженных сил Украины (ВСУ), отметив, что украинских военных там используют в качестве пушечного мяса.

Командир спецназа также сообщил о том, что украинская армия готовит «три корпуса», задача которых «ударить» по российским военным в контрнаступлении. «Ситуация двоякая. Расслабляться и думать, что они все уставшие и не хотят воевать, нельзя. Надо делать свою работу именно с пониманием сложившейся ситуации», - сказал он.

Напомним, сегодня, во вторник, 7 марта 2023 года, министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что взятие под контроль Артемовска поможет российским войскам продолжить наступление вглубь обороны ВСУ.

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