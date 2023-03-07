Шойгу заявил, что взятие Артемовска поможет в наступлении российских войск

Сергей Шойгу Фото: Минобороны РФ

Взятие под контроль Артемовска поможет российским войскам продолжить наступление вглубь обороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявил министр обороны России Сергей Шойгу на селекторном совещании во вторник, 7 марта 2023 года.

"Этот город является важным узлом обороны украинских войск на Донбассе, - уточнил глава Минобороны РФ. - Взятие его под контроль позволит проводить дальнейшие наступательные действия вглубь обороны ВСУ".

Как ранее писал сайт KP.RU, российские силы взяли под контроль почти половину Артемовска. Об этом 7 марта сообщил Ян Гагин, советник врио главы Донецкой Народной Республики Дениса Пушилина. По его словам, российские военные также взяли под контроль все дороги, ведущие к городу.

Напомним, главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный в ходе совещания с президентом Украины Владимиром Зеленским выступил за продолжение боевых действий в Артемовске. По оценке высокопоставленного военного, отступление украинских войск из города на данный момент нецелесообразно.

Ранее сообщалось, что бывший генпрокурор Украины Юрий Луценко 4 марта заявил о получении приказа покинуть Артемовск, где, по его словам, он проходил службу в качестве оператора беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).