Бойцы ВС РФ продолжают успешное наступление на Донецком направлении Фото: Александр КОЦ

Министерство обороны РФ в своей ежедневной сводке о ходе проведения специальной военной операции заявило об уничтожении более 75 украинских солдат на Донецком направлении. Также за сутки на этом направлении уничтожено 7 единиц техники, включая РСЗО "Смерч" и два танка.

Отдельно отмечено уничтожение радиолокационной станции AN/TPQ-37 производства США в районе населенного пункта Марково в ДНР, а также уничтожение склада боеприпасов механизированной бригады ВСУ в районе Авдеевки.

Напомним, 1 февраля официальный представитель Министерства обороны РФ Игорь Конашенков заявил о занятии более выгодных рубежей на Донецком направлении, с тех пор потери противника значительно выросли. Сайт KP.RU сообщал, что 4 марта 2023 года суммарные потери ВСУ за сутки составили до 880 человек, из них до 490 были ликвидированы на Донецком направлении. Сайт KP.RU в онлайн-режиме публикует информацию о ходе ведения специальной военной операции на Украине.

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