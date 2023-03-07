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НовостиПолитика7 марта 2023 12:28

ВС РФ ликвидировали более 75 бойцов ВСУ на Донецком направлении

Минобороны РФ заявило об уничтожении более 75 украинских военных на Донецком направлении за сутки
Сергей ЧИКОВ
Бойцы ВС РФ продолжают успешное наступление на Донецком направлении

Бойцы ВС РФ продолжают успешное наступление на Донецком направлении

Фото: Александр КОЦ

Министерство обороны РФ в своей ежедневной сводке о ходе проведения специальной военной операции заявило об уничтожении более 75 украинских солдат на Донецком направлении. Также за сутки на этом направлении уничтожено 7 единиц техники, включая РСЗО "Смерч" и два танка.

Отдельно отмечено уничтожение радиолокационной станции AN/TPQ-37 производства США в районе населенного пункта Марково в ДНР, а также уничтожение склада боеприпасов механизированной бригады ВСУ в районе Авдеевки.

Напомним, 1 февраля официальный представитель Министерства обороны РФ Игорь Конашенков заявил о занятии более выгодных рубежей на Донецком направлении, с тех пор потери противника значительно выросли. Сайт KP.RU сообщал, что 4 марта 2023 года суммарные потери ВСУ за сутки составили до 880 человек, из них до 490 были ликвидированы на Донецком направлении. Сайт KP.RU в онлайн-режиме публикует информацию о ходе ведения специальной военной операции на Украине.

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