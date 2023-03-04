Минобороны России сообщило об уничтожении 880 вражеских солдат за сутки

Официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков рассказал о крупных потерях ВСУ за сутки в основных районах боестолкновений. Фото: стоп-кадр видео МО РФ

Официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков рассказал на прошедшем брифинге о продвижении российских войск в зоне проведения специальной военной операции (СВО), и крупных потерях ВСУ за сутки в основных районах боестолкновений: на Купянском направлении уничтожено свыше 90 украинских военнослужащих, на Красно-Лиманском до 150, на Южно-Донецком и Запорожском до 80, на Херсонском свыше 70, на Донецком в ходе продолжения активных действий подразделений «Южной» группировки войск, ударов авиации и огня артиллерии убитыми и ранеными выведено их строя 490 наемников киевского режима.

В этих кровопролитных боях уничтожены две артиллерийские системы М777 (США) десятки различных танков, бронемашин, самоходок, гаубиц и машин.

Также нашей армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией нанесено поражение 83-м артиллерийским подразделениям на огневых позициях, живой силе и технике в 197-ми районах.

Конашенков отметил поражение в Дружовке радиолокатора наведения ракет украинского зенитного ракетного комплекса «С-300» и двух вертолетов Ми-8 воздушных сил Украины в Днепропетровской области.

Также отметились подразделения противовоздушной обороны. Они сбили украинский вертолет Ми-8, 12 реактивных снарядов системы залпового огня «HIMARS» и 11 беспилотников ВСУ.

БОЕВАЯ СВОДКА

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены:

394 - самолета.

215 - вертолетов.

3324 - беспилотных летательных аппарата.

408 - зенитных ракетных комплексов.

8145 - танков и других боевых бронированных машин.

1049 - боевых машин реактивных систем залпового огня.

4273 - орудия полевой артиллерии и миномета.

8722 - единицы специальной военной автомобильной техники.

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