Актер Сергей Гармаш вызвал скорую помощь из-за проблем с сердцем Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Народный артист России Сергей Гармаш вызвал в четверг, 9 марта, скорую помощь из-за проблем с сердцем, рассказал представитель актера Олег Будрин.

«Проблемы с сердцем. Изначально была договоренность, что если что-то происходит с сердцем, то вызываем врача. Но он дома, все нормально», – сообщил он в беседе с ТАСС.

Как предположил представитель Гармаша, на состояние артиста мог сказаться перелет – он недавно вернулся со съемок. Будрин отметил, что актеру уже «седьмой десяток, а он пашет с утра до ночи».

Сайт KP.RU рассказывал, как родившийся в Херсоне Гармаш помогал восстановить театр в родном городе. В прошлом году артист приезжал в Херсон и взаимодействал с новой военно-гражданской администрацией, участвуя в восстановлении работы Херсонского областного академического музыкально-драматического театра. Представитель актера отмечал, что Гармаш много занимается волонтерством и благотворительностью, но нигде это не афиширует.