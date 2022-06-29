Родившийся в Херсоне народный артист РФ Сергей Гармаш поможет восстановить театр в родном городе. Именно там он начинал путь

Актер Сергей Гармаш Фото: Иван МАКЕЕВ

После начала СВО российские звезды повели себя по-разному. Одни, глядя на стремительный сдвиг конъюнктуры, поспешили улететь из России и поливать оттуда родную страну ради выгодного гешефта. Другие сознательно остались и поддержали государство и русскую армию. Третьи делом решили поддержать бойцов: среди них водрузивший георгиевскую ленту Z на Театр Табакова Владимир Машков и бывший артист «Современника» Сергей Гармаш — родившийся в Херсоне актер отправился помогать родному городу.

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— Приехал на родину, в Херсон, наш с вами общий друг и один из любимых актеров всей России Гармаш Сергей Леонидович, — сообщил глава военно-гражданской администрации Херсонской области Владимир Сальдо. — Сказал, что он подключится к восстановлению работы нашего театра (Херсонского областного академического музыкально-драматического театра).

Фото: СОЦСЕТИ

Именно на сцене этого культурного заведения артист начинал карьеру после окончания Днепропетровского театрального училища. Уже потом он гастролировал с ним по близлежащим поселкам, а затем Гармаш ушел на службу в советскую армию, после чего переехал в Москву и поступил в школу-студию МХАТ.

— Он много занимается подобными делами, и родной город — не исключение, — подчеркнул Олег Бурдин, представитель артиста. — Но он это нигде не афиширует никогда... Это его личное право как гражданина помочь в той или иной ситуации организации или человеку. Он это делает не ради пиара, а это позиция его человеческая.

Фото: СОЦСЕТИ

Гармаш не раз приезжал в Херсон с творческими концертами, а еще встречался с учениками местной школы №28, которую в свое время окончил сам.