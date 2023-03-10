Умерла Трауте Лафренц, последняя участница антифашистского движения "Белая роза"

Трауте Лафренц Фото: ru.wikipedia.org

Умерла Трауте Лафренц, последняя из выживших участников антифашистского движения "Белая роза", действовавшего в гитлеровской Германии. Об этом сообщает агентство DPA.

Смерть наступила еще в понедельник, 6 марта. Обстоятельства кончины не уточняются.

Трауте Лафренц родилась в Гамбурге в 1919 году. В распространении антифашистских листовок начала участвовать вместе с Гансом Шоллем, с которым познакомилась в университете в Мюнхене. В марте 1943 Трауте Лафренц задержали и приговорили к году заключения. После выхода из тюрьмы ее вновь задержали. Освобождена весной 1945 года после поражения Гитлера.

Антифашистское движение "Белая роза" основано в Мюнхене в июне 1942 года. Оно активно призывало жителей Германии к сопротивлению правительству Гитлера и к саботажу нацистских мероприятий.

По всему Мюнхену, являвшемуся в то время "столицей национал-социалистического движения", стали появляться листовки подпольной организации. Через некоторое время послания "Белой розы" начали приходить по почте тысячам адресатов на территории всего Рейха.

Деятельность антифашистов продолжалась до февраля 1943 года, когда активисты организации один за другим были схвачены гестапо.