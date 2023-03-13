Мэр Донецка заявил, что украинские войска используют западное оружие для обстрела мирных жителей Фото: REUTERS

Вооруженные силы Украины (ВСУ) используют все западное оружие, которое поставляют Киеву, для обстрела мирных жителей. Такое заявление сделал мэр Донецка Алексей Кулемзин.

«Используется натовская тяжелая артиллерия и РСЗО различных модификаций. Речь давно уже не только об "Ураганах", "Градах" - это и Vampire, и HIMARS, и все возможное. Все, что Америка со своими приспешниками поставляет – все летит сюда», - приводит РИА Новости слова главы города.

Как заявил Кулемзин, мирные жители Донецка хотят, чтобы «быстрее все закончилось». Он призвал «отогнать» украинские войска на такое расстояние, где ВСУ уже не будет способно «причинять боль нашим мирным жителям».

Напомним, ранее the Economist писал о том, что поток оружия из стран Запада на Украину увеличился перед весенним наступлением украинских войск. По данным издания поток вооружения за последние три месяца «превратился из ручья в реку». Сообщалось, что за это время Киев получил 40% военной помощи, обещанной Минобороны США с начала спецоперации.