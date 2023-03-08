В Британии заявили о наращивании поставок западного оружия Украине Фото: REUTERS

Страны Запала нарастили поставки вооружений Киеву перед весенним наступлением Вооруженных сил Украины, пишут британские СМИ.

Как сообщает The Economist, поток оружия на Украину за последние три месяца «превратился из ручья в реку». Отмечается, что Киев в этот период получил 40% военной помощи, обещанной Министерством обороны США с начала боевых действий. Общая стоимость этих поставок превысила восемь миллиардов долларов, уточняется в сообщении.

Собеседники издания рассказали, что Запад начал наращивать поставки вооружений после встречи на американской авиабазе Рамштайн в Германии. Тогда было принято решение вооружить Киев для проведения контрнаступления, утверждают они. Вместе с тем, отмечается в публикации, ВСУ по-прежнему не хватает боеприпасов и истребителей, чтобы начать наступление.

Как писал сайт KP.RU, ранее член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил, что киевский режим сосредотачивает силы для весеннего наступления у подконтрольной России территории Запорожья.