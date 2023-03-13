В Минпросвещения РФ поддержали идею о значках как элементе школьной формы Фото: Алексей БУЛАТОВ

Министерство просвещения РФ поддержало идею о введении значков в виде элемента школьной формы. Такое заявление сделал заместитель главы ведомства Андрей Корнеев в понедельник, 13 марта.

Как сообщил замминистра, ведомство рассмотрело идеи по вопросу введения ношения значков в общеобразовательных организациях и по разработке соответствующего дизайна.

«Минпросвещения России ... сообщает, что концептуально поддерживает указанные предложения», - говорится в документе, который приводит ТАСС.

Корнеев также заявил, что вопросы, которые касаются разработки, а также утверждения дизайна значков будут дополнительно прорабатывать в министерстве вместе с российским движением детей и молодежи «Движение первых».

Напомним, согласно опросу, проведенному в прошлом году, большинство россиян рады, что в школах есть единая форма для учеников. Как заявили половина опрошенных, форма дисциплинирует ребенка.