Большинство россиян рады, что в школах есть единая форма для учеников

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В преддверии Дня знаний школьники и их родители активно готовятся к занятиям. Кто-то повторяет пройденный материал, кто-то доделывает задания на лето, а кто-то тратит все время на покупку обновок к новому учебному году. Взрослым и детям предстоит выбрать новые дневники, рюкзаки и тетради, и конечно, примерить школьную форму. На сегодняшний день почти все российские школы ввели свой собственный стиль для учеников. Где-то это единая форма, а где-то просто требование носить на занятия деловую одежду. А как относятся к школьной форме сами россияне, решил узнать сайт KP.RU.

Как оказалось, школьная форма пользуется большой популярностью и симпатией среди всех поколений. Большинство россиян признались, что рады тому, что школьники ходят на занятия в форме. При этом больше половины опрошенных уверены, что строгие костюмы помогают дисциплинировать детей, и дают им возможность настроиться на учебный лад.

«Я за форму. Это красиво, дисциплинирует детей, не отвлекает от учебы. При этом у каждой школы может быть своя форма», - говорит участница опроса.

Еще 23% россиян рады тому, что в школах введена форма, ведь это помогает уравнять детей из бедных и богатых семей. Все ребята одеваются одинаково и никто никому не завидует.

Однако нашлись и противники школьной формы. Так, 5% россиян считают, что такой стандарт не помогает бедным семьям, а наоборот провоцирует их на дополнительные траты. Более того, некоторые уверены, что если уж школы и вводят форму для учеников, то должны предоставлять ее бесплатно.

«Это дорого, поэтому заботы о форме государство должно перенять на себя. И выдавать форменную одежду так же, как выдают солдатам, полиции или прокуратуре», - говорит участник исследования.

А вот еще 3% считают, что форма в школах не нужна, ведь дети должны иметь возможность самовыражения, нельзя загонять всех в единые рамки и лишать фантазии, уверены родители.

«Кому нужна эта форма? Это школа, а не барак! Мы учились без формы, и нормально все было», - негодует один из родителей.

При этом пятая часть россиян верит, что форма никак не влияет на учебу, поэтому совершенно неважно, в чем ребенок будет ходить на занятия.

«Я считаю, что если ребенок хочет учиться, он и в джинсах будет учиться, а если не хочет, то никакая форма не поможет», - говорит участница опроса.

Исследование в социальных сетях провел сайт KP.RU. В опросе приняли участие 11,1 тысячи человек.