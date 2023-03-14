В Астане ДОМ.РФ представил Стандарт комплексного развития территорий

Фото: Ассоциация урбанистов РК Q-88

В Астане прошла презентация Стандарта комплексного развития территорий (КРТ). Это методический документ, разработанный ДОМ.РФ. Его положения адаптировали для применения в Республике Казахстан и перевели на казахский язык.

Стандарт призван улучшить качество жизни в городах Республики. Сборник предполагает комплексный подход к развитию качественной городской среды, гармонизацию современных городских практик с сильными сторонами советского градостроительства.

В мероприятии участвовали заместитель генерального директора ДОМ.РФ Денис Филиппов, представители правительства Казахстана, ведущих вузов страны. Презентацию посмотрели участники экспертного сообщества Республики и застройщики.

Адаптированное пособие издано Казахстанской Ассоциацией урбанистов при поддержке Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК и «Казахстанской жилищной компании».

— У наших стран схожие задачи в вопросах развития жилищной сферы – увеличивать темпы строительства с улучшением качественных характеристик домов и снижением вреда экологии. Разрабатывая Стандарт КРТ, мы прежде всего опирались на интересы и потребности людей, учли передовой опыт проектирования городских кварталов и тренды устойчивого развития, в том числе «зеленые» стандарты. В России этот системный методический документ востребован и доказал свою эффективность, коренным образом улучшив комфорт проживания в городах. Уверены, что и в Казахстане оценят эффект от его применения в самое ближайшее время, — сказал Денис Филиппов.

Фото: Ассоциация урбанистов РК Q-88

Стандарт КРТ помогает репить вопросы архитектурного и градостроительного качества в проектах застройщиков. При этом экономическая нагрузка не увеличивается, как следствие не происходит удорожания квартир для покупателей. Согласно данным Единой информационной системы жилищного строительства (наш.дом.рф), реализация квартир в объектах, которые строятся с применением Стандарта, идет до 25% быстрее.

Министр науки и высшего образования Республики Казахстан Саясат Нурбек сообщил, что вузы страны обязательно воспользуются предложенной экспертизой чтобы обновить национальные образовательные программы.

— Сегодня из 299 образовательных программ 80% устарели, в обучении используются снимки прошлого, старые подходы к градостроительству. Нельзя сказать, что они были плохие, но важно, чтобы образовательная система пользовалась лучшими мировыми практиками, — подчеркнул спикер.

При разработке Стандарта КРТ использовали опыт международных и российских экспертов: все из ведущих исследовательских университетов, проектных бюро и архитектурных студий. Методическое пособие включает шесть книг и четыре каталога: они образуют комплексную базу инструментов по формированию и преобразованию территорий жилой и многофункциональной застройки. В Стандарте освещают вопросы выбора территории и планирования, пошаговую реализацию проектов, планирование кварталов, благоустройство и другие важные аспекты из которых состоит комфортная городская среда.