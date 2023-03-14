В России оценили объемы строящегося энергоэффективного жилья

Фото: Ассоциация урбанистов РК Q-88

На конец 2022 года 30% строящихся в России домов подпадают под стандарт «зеленого» строительства. Это более 31,1 млн «квадратов» при суммарном объеме строящейся многоквартирной жилой недвижимости в 98 млн кв. м. Такие данные опубликованы в ежегодном докладе «ESG, декарбонизация и зеленые финансы России 2022», составленного при участии ДОМ.РФ.

В Единой информационное системе жилищного строительства (ЕИСЖС, сайт наш.дом.рф), зарегистрированы более 2500 домов с классом энергоэффективности A и выше. Это около 27% от всего строящегося жилфонда. Класс энергоэффективности является одним из ключевых критериев «зеленого» ГОСТ Р. Его приняли в прошлом году, всего же в национальном стандарте 81 критерий.

— Одно из важных достижений для перехода к устойчивой модели экономики страны — появление в 2022 году национального «зеленого» стандарта для жилых многоквартирных зданий, который был разработан ДОМ.РФ при участии Минстроя России. Дома, частично соответствующие новому ГОСТ Р, уже можно увидеть на портале наш.дом.рф – они имеют специальную маркировку. Пока это здания, соответствующие нескольким критериям, включая ключевой — энергоэффективность, – сообщила директор по устойчивому развитию ДОМ.РФ Марина Слуцкая.

Фото: Ассоциация урбанистов РК Q-88

Спикер также отметила, что пока «зеленое» строительство пока не приобрело в России массовый характер. При этом отдельные энергоэффективные технологии активно используются в проектах жилых комплексов. Если анализировать данные из ЕИСЖС в разрезе распределения «зеленого» жилья по субъектам, то в тренде — столичный регион. В Москве и Подмосковье суммарно возводят 12,4 млн кв. м таких объектов (8,4 и 4 млн «квадратов» соответственно). Следом идут Свердловская (1,5 млн кв. м), Тюменская (1,3 млн кв. м) области и Санкт-Петербург (1,2 млн кв. м). На полное соответствие «зеленому» стандарту оценены в пилотном режиме четыре дома: в Московской области, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Владивостоке.

Полноценная, а не тестовая оценка по новому ГОСТ Р стартует в 2023 году. Если проект получит сертификат соответствия ГОСТ Р, то информация об этом будет отражена в ЕИСЖС. При этом частично соответствие будет подтверждаться автоматически на основании уже имеющихся в ЕИСЖС проектных деклараций.