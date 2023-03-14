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НовостиОбщество14 марта 2023 16:27

Прокуратура Подмосковья проверит сообщения о нарушении трудовых прав сотрудников Wildberries

Проверка была инициирована Генпрокуратурой России
Сергей КУДРИН
Прокуратура Подмосковья проверит сообщения о нарушении трудовых прав сотрудников Wildberries

Прокуратура Подмосковья проверит сообщения о нарушении трудовых прав сотрудников Wildberries

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Генеральная прокуратура Российской Федерации поручила региональному отделению, прокуратуре Московской области, проверить сообщения о том, что руководство маркетплейса Wildberries нарушает трудовые права своих сотрудников. Об этом пишет пресс-служба ведомства.

Сообщается, что проверка была начата после того, как в СМИ появилась информация о готовящихся забастовках сотрудников пунктов выдачи заказов популярного интернет-магазина. Особенно прокуроров заинтересовали жалобы на неправомерное удержание денежных средств из зарплат работников.

Во время проверки специалисты ведомства дадут правовую оценку всех процессов, связанных в компании с привлечением людей к работе, выплате им заработной платы, установлении штрафных санкций и так далее.

Ранее KP.RU сообщал о том, что порядка 7 тыс. сотрудников маркетплейса Wildberries подписались в планах о проведении всероссийской забастовки, а также в штурме офиса компании в случае, если жестокие штрафы не будут смягчены или отменены.