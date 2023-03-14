Сотрудники Wildberries готовят масштабную забастовку по всей России из-за штрафов за возврат товаров Фото: Shutterstock

Сотрудники одного из крупнейших в России маркетплейсов, Wildberries, планируют объявить большую, всероссийскую забастовку из-за новой политики компании, касающейся штрафов за возвращённые товары. Об этом сообщает Baza.

Отмечается, что согласно принятым в компании новым правилам, сотрудники и держатели пунктов выдачи заказов (ПВЗ) теперь будут платить полную неустойку в размере стоимости бракованного товара в случае, если покупатель вернёт его обратно. То же самое произойдёт и в случае, если в коробке окажется другой предмет, не тот, который заказывал клиент.

Сотрудники маркетплейса уверяют, что списания начались ещё с 9 марта 2023 года, а при возврате товара на склад нет гарантий, что он будет убран из оборота. Это приводит к зацикленности, один и тот же товар курсирует по ПВЗ, клиенты его возвращают, а сотрудники платят штрафы.

В связи с этим сотрудники Wildberries заявили о намерении штурмовать офис компании, надеясь на смягчение или отмену новых правил.

Ранее KP.RU сообщал о том, что белорусские клиенты Wildberries массово жаловались на компанию, за то что она взымала с них деньги за возврат товаров.