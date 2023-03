Экс-разведчик США Риттер спрогнозировал потери ВСУ в сотни тысяч человек в ближайшие месяцы Фото: REUTERS

Вооруженные силы Украины потеряют в ближайшие месяцы сотни тысяч человек, считает офицер разведки морской пехоты Соединенных Штатов в отставке Скотт Риттер.

«Каждый украинец, находящийся сейчас на поле боя, погибнет, будет ранен или пленен в ближайшие месяцы. Речь идет о сотнях тысяч человек», – заявил разведчик в интервью YouTube-каналу Through the eyes of.

По мнению Риттера, ВСУ не смогут прорвать оборонительные рубежи российских войск из-за ужасающих потерь в ходе наступления. Офицер полагает, что летом этого года Киев исчерпает боеприпасы и мобилизационный ресурс, и его поражение станет очевидным.

Напомним, ранее Риттер высказал мнение, что конфликт на Украине входит в свою завершающую стадию, во время которой российские войска раздробят на части логистические цепочки ВСУ.