Американский разведчик Риттер: Конфликт на Украине переходит в финальную стадию Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Конфликт на Украине входит в свою завершающую стадию, во время которой российские войска раздробят на части логистические цепочки ВСУ. Такую оценку текущей ситуации дал разведчик, морпех США в отставке Скотт Риттер, в своём личном блоге.

Риттер считает, что одной из ключевых целей российской армии является «стирание ВСУ в порошок», а самое главное для уничтожения любой армии - разрушение её логистики. Сейчас у Киева заканчиваются боеприпасы, танки и оружие для солдат, из-за чего президент Украины Владимир Зеленский «выпрашивает» снабжение по всему миру.

Напомним, что американский офицер уже сделал прогноз на 2023 год, заявив о том что Зеленский и его войска капитулируют в октябре этого года, из-за того что Запад перестанет поставлять оружие в нужных объёмах.

Ранее KP.RU сообщал о том, что Великобритания начнёт наращивать поставки натовского оружия боевикам киевского режима, чтобы обеспечить ВСУ возможность попытаться перейти в наступление весной 2023 года.