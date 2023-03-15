Ветеран ВС США Ноктис Дрейвен заявил о неспособности Запада победить Россию на поле боя Фото: Александр КОЦ

Американский военный Ноктис Дрейвен, комментируя слова министра иностранных дел Канады Мелани Жоли, назвавшей целью ее правительства смену власти в РФ, заявил о том, что западные страны осознают свою неспособность победить Россию на поле боя.

«Запад знает, что военное поражение России - это не вариант, потому что Запад не может победить Россию на поле боя. Он будет делать то, что делает всегда - пытаться нападать из тени» - написал американский ветеран в своем Twitter.

По его словам, вместо прямых столкновений западные страны провоцирует беспорядки, а также восстания, пытаясь настроить народ против властей для замены их своими марионетками. «Представьте себе великого воина, которого невозможно победить в бою, поэтому скрытый тенью и плащом убийца подсыпает яд в его напиток», - добавил он.

Напомним, ранее Дрейвен призвал украинские войска бросить «личную марионетку» Запада, перейдя на сторону России.