Американский военный Дрейвен призвал ВСУ бросить «личную марионетку» Запада Фото: REUTERS

Ветеран ВС США Ноктис Дрейвен прокомментировал видео, на котором украинский боец рассказывает, что артиллерия ВСУ бросила их на передовой в Артемовске без прикрытия. Бывший офицер заявил, что солдатам стоит сложить оружие и перейти на сторону России, чтобы выжить.

— Я бы хотел, чтобы солдаты ВСУ ценили свою жизнь так же, как я. У меня есть одно желание: чтобы они перестали сражаться за Запад и его личную марионетку — Зеленского. ... и встали на сторону России, которая освободит Украину и объединит расколотый народ, — написал Дрейвен в соцсетях.

Военный добавил, что Киев использует бойцов ВСУ как живое препятствие для Москвы.

Ранее сообщалось, что Артемовск практически окружен военными силами РФ. Командир подразделения ВСУ получил приказ немедленно покинуть город.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ВСУ не собираются защищать Артемовск любой ценой и до последнего солдата.