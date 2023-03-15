Улан-Удэ и Петропавловск-Камчатский впервые примут программу «Городские практики» в 2023 году

Пресс-служба Архитекторы.рф

Улан-Удэ и Петропавловск-Камчатский примут в 2023 году программу «Городские практики», которая является частью проекта Архитекторы.рф реализуемая ДОМ.РФ. В столице Бурятии программа состоится в период с 4 по 15 апреля 2023 года, а даты проведения интенсива в Петропавловске-Камчатском будут объявлены позднее на сайте программы.

К участию в «Городских практиках» приглашают архитекторов, дизайнеров, сотрудников администраций, а также представители местного бизнеса и общественных организаций.

Пресс-служба Архитекторы.рф

«В Улан-Удэ мы предлагаем специалистам попробовать найти решения для развития общественных пространств с учетом ландшафтных и климатических особенностей ... Опираясь на опыт: ДОМ.РФ работает в ДФО комплексно, разрабатывая мастер-план столицы Бурятии, мы много общались с горожанами и узнали, что многие считают загрязнение атмосферы города главной проблемой», - заявила в ходе конференции «Развитие жилищного строительства в ДФО» руководитель подразделения аналитического сопровождения проектов ДОМ.РФ Ксения Базанчук.

Программа для Улан-Удэ разбита на три тематических блока, среди которых благоустройство общественных пространств, вовлечение горожан, а также экология и озеленение. В финале программы эксперт представят учебные концепции с вариантами благоустройства.

В период с 11 марта по 15 апреля 2023 года пройдут очные практические семинары. Полная программа интенсива доступна по ссылке, а регистрация уже открыта. Подать заявку для участия в бесплатном образовательном интенсиве возможно до 27 марта 2023 года включительно.