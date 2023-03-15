Нарышкин заявил, что США очень активно ведут разведку в акватории Черного моря Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Российская разведка отмечает значительный рост активности американских спецслужб в районе акватории Чёрного моря. Разведчики США применяют различные технологические средства для поспешного и массового обследования этой территории. Об этом заявил глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин.

Беседуя с журналистом Павлом Зарубиным в программе «Москва. Кремль. Путин», Нарышкин заявил о небывалой активности американской разведки в Чёрном море. При этом, по словам главы российских разведчиков, высшее руководство России прекрасно знает цели, которые преследуют американцы, вынюхивая каждый сантиметр черноморской акватории.

Ранее KP.RU сообщал о том, что бывший американский разведчик Риттер заявил об огромных потерях ВСУ в зоне действия спецоперации. По его прогнозам, в ближайшие месяцы Киев потеряет несколько сотен тысяч военных.