Wildberries подтвердил закрытие ряда пунктов выдачи заказов из-за забастовки сотрудников Фото: Shutterstock

Один из крупнейших маркетплейсов России Wildberries подтвердил информацию о том, что компания приняла решение закрыть несколько пунктов выдачи заказов (ПВЗ), из опасений перед массовой забастовкой сотрудников. Об этом сообщает агентство РИА Новости, со ссылкой на представителя интернет-магазина.

Как отметили в компании, с теми партнёрами, которые выбирают «нецивилизованные» формы диалога, угрожают руководству и заявляют о планах сорвать деятельность организации, сотрудничество приостанавливается в целях безопасности. Всех клиентов уже уведомили о временном изменении работы ряда ПВЗ, а товары из них перевозят на другие склады.

Напомним, накануне этого заявления сотрудники Wildberries, недовольные драконовской политикой штрафов, взяли в осаду офис компании в Москве, после чего по соцсетям и СМИ распространилась информация о планах по закрытию нескольких ПВЗ маркетплейса.

Ранее KP.RU подробно сообщал о том, почему вспыхнуло недовольство сотрудников интернет-магазина, что конкретно происходит, и как покупателям теперь забирать свои товары, когда работники Wildberries поголовно бастуют.