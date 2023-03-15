Рассказываем подробнее о ситуации в регионах Фото: Михаил ФРОЛОВ

15 марта многих клиентов популярного маркетплейса Wildberries ждал неприятный сюрприз. Люди, по привычке, по дороге на работу, или провожая ребенка в школу, заходили за своими заказами в пункты выдачи, но они были закрыты. На окнах и дверях висят написанные от руки и приклеенные скотчем записки: «ВБ не работает, и когда откроется, не известно», «Все менеджеры уволились, зарплату нам не платят», «К сожалению, бесплатно мы работать не можем», суть сообщений везде одинаковая. Массовая забастовка с утра началась во многих регионах – от Дальнего востока до Санкт-Петербурга. Претензия у работников одна и та же – люди устали от «рабских» условий и штрафов. Рассказываем подробнее о ситуации в регионах.

ХАБАРОВСКИЙ КРАЙ: ТОВАР ПРИНИМАЮТ, НО НЕ ВЫДАЮТ

Первыми к бунту на Дальнем Востоке присоединились работники из Комсомольска. Выдавать заказы некоторые офисы перестали еще 14 марта, когда узнали о новых правилах

- У нас всегда были списания за бракованные вещи и возвраты, но с 14 марта все стало намного серьезнее. Ранее клиент приходил, отдавал товар, мы отправляли его обратно на склад, и с нас удерживали 25 процентов от стоимости заказа. Но в этот день начали списывать 100 процентов, - рассказала «КП» Дарья Романова (имя изменено по просьбе героини публикации - прим. ред.), сотрудница филиала в Комсомольске.

Работники недовольны тем, что с них списывают деньги за некачественные, бракованные вещи, также на их плечи ложится оплата товаров, если произошла какая-то ошибка – заказ пропал по дороге или пришло не то, что заказывали. Кроме того, оштрафованные менеджеры говорят, что с 13 марта должны были работать бесплатно, пока не выйдут в ноль. В чатах публикуют крупные суммы, которые вычитают из их зарплат.

15 марта многих клиентов популярного маркетплейса Wildberries ждал неприятный сюрприз Фото: Соцсети

Не устраивает и время, отведенное на прием товаров. Если не уложился в срок – тоже штраф.

- Раньше на прием товаров давали два с половиной часа, сейчас полтора часа. Если мы не успеваем принять товары, прилетает новый штраф. Такое ощущение, что руководство проверяет, как долго люди будут это терпеть, но вот терпение лопнуло, - говорит Дарья.

Как сейчас: некоторые закрывшиеся в Комсомольске пункты выдачи начали работать. По словам Дарьи, начальство пошло на некоторые уступки: разрешило вывести заработанные деньги, заблокированную ранее функцию в рабочей программе вновь открыли. Но люди все равно ждут отмены новых правил и штрафов, иначе забастовка повторится.

Часть пунктов выдачи заказов в Хабаровском крае остается закрытой. Некоторые работают только на прием, не выдавая заказы посетителям.

При этом забастовка сотрудников дальневосточных филиалов Wildberries получила поддержку от профсоюза Хабаровского края, который собирается организовывать законные пикеты бастующих работников. Профком готовит официальный текст поддержки и будет выступать с инициативой об удовлетворении требований.

Сотрудники маркетплейса не довольны условиями работы

ВЛАДИВОСТОК: МАССОВОЙ ИСТЕРИИ ПОДДАЛИСЬ НЕ ВСЕ

Во Владивостоке ПВЗ закрылись точечно. В основном бастуют те, кто давно работает. Клиенты рассказывают, что не смогли забрать свои заказы на Ладыгина, Кирова, Борисенко, на Партизанском проспекте, Тухачевского и Калинина. Когда откроются эти офисы – неизвестно. Желающим получить заказы советуют обратиться в техподдержку на сайте или в приложении.

Новые пункты выдачи, открывшиеся относительно недавно, решили не участвовать в забастовке.

- Мы недавно открылись. Ничего толком не слышали. Нас еще эти «санкции» не коснулись. Работаем в стандартном режиме, - говорят сотрудники филиала на Лазо, 9.

ПИТЕР: НЕЛЬЗЯ СХОДИТЬ В ТУАЛЕТ И ПОЕСТЬ

В Санкт-Петербурге многие пункты выдачи тоже присоединились к забастовке. Людей не останавливают даже штрафы. Бывший сотрудник ПВЗ на улице Плесецкой рассказал, что закрытие пункта на целый день грозит владельцам штрафом в 100 тысяч рублей. Но терпеть нечеловеческие условия работы некоторые уже не могут.

- У нас нет перерывов, нельзя даже сходить поесть или в туалет. Штрафы за брак и подмену товаров действительно большие. От 20 до 100 процентов стоимости товара. Я закрою ПВЗ, - рассказала «КП» Ульяна, владелица одного из пунктов выдачи заказов в Петербурге.

- В связи с массовой забастовкой по стране, временно отказываем в обслуживании. До тех пор, пока не удовлетворят наши требования и не вернут нашу заработную плату, - говорится в объявлении, которое висит на двери пункта выдачи Wildberries на улице Маршала Тухачевского.

По словам сотрудников городских ПВЗ, люди спокойно реагируют на эту новость и даже смеются. Никто не возмущается, все планируют ждать открытия пункта. Сколько продлится забастовка – пока не сообщается, но сотрудники надеются, что в скором времени все закончится благополучно.

На окнах и дверях висят написанные от руки и приклеенные скотчем записки

ЕКАТЕРИНБУРГ: ЗАБАСТОВКА НЕ УДАЛАСЬ

Жители Екатеринбурга рассказывают, что за день до забастовки сотрудники пунктов выдачи начали их об этом предупреждать. Говорили, что 15 марта не выйдут на работу, пока им не выплатят долг по зарплате.

- С 16 марта нам перестают платить зарплату до тех пор, пока наш баланс не встанет в плюс, а в плюс ему встать тяжело: каждый день нас штрафуют за все, что можно и за что нельзя, - рассказывала «КП» на условиях анонимности одна из сотрудниц Wildberries.

Работники в закрытых чатах активно обсуждали свои действия и требования. Но 15 марта большая часть ПВЗ все же открылись.

- Мы не знаем ни о какой забастовке. Лично у нас все хорошо, и мы работаем по расписанию, - сообщили сотрудники одного из пунктов в Пионерском районе.